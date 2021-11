Editorial

Con la decisión del Congreso Nacional, la noche del lunes anterior, de no prorrogar la vigencia de la vieja tarjeta de identidad, se da un paso positivo en el proceso electoral del próximo 28 de noviembre.



La decisión de los congresistas conlleva no solo la entrada en vigencia del nuevo documento de identificación de los y las hondureñas, sino también que los comicios generales se realizarán con el nuevo censo electoral elaborado a partir del millonario proyecto de identificación.



Según los informes de los comisionados del Registro Nacional de las Personas (RNP), el nuevo censo electoral lo conforman 5,182,436 personas (entre 60 y 100,000 votantes menos del censo con el que se celebraron las elecciones anteriores). Las autoridades han anunciado que 4.7 millones de DNI ya están en manos de sus propietarios, quedando pendientes de entrega unos 400,000 documentos, de los cuales 120,000 se supone pertenecen a ciudadanos que se enrolaron pero emigraron del país y las personas fallecidas en los últimos meses.



El votar con un solo documento de identificación es importante para inyectar un elemento de confianza en un, hasta ahora, caótico proceso amenazado por varios fantasmas, entre ellos el de un fraude electoral teniendo como epicentro el uso de las dos tarjetas de identidad.



A tan solo once días de la fecha de las elecciones, se está a tiempo de que en el país se realice un verdadero ejercicio de la democracia participativa que deje atrás las “elecciones estilo Honduras”, en las que hasta los muertos salían a ejercer el sufragio.



Es importante garantizar un proceso en el que la población pueda llegar a las urnas libre y pacíficamente, con la certeza de que su voto será respetado por los contendientes, no importando si los resultados les fueron o no favorables.