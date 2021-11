Editorial

Es imperativo que la carrera por el poder no se haga sobre la sangre de ningún hondureño, y por eso los mensajes de odio, la intolerancia y el irrespeto hacia el pensamiento de los contrarios deben frenar ya.



La clase política, los partidos políticos, están obligados en estos momentos a cambiar el tono de sus campañas y llamar a la prudencia y al respeto por la vida de quienes están en la contienda, y de la población en general.



Mientras que los organismos electorales deben ratificar el compromiso de que el proceso estará enmarcado en las leyes, será transparente y que se aplicará todo el peso de la ley a quienes cometan los delitos electorales establecidos en las mismas, sin distingo de colores.



La Policía, la Fiscalía y los organismos judiciales deben también hacer lo propio y agilizar las investigaciones de cada uno de los asesinatos de líderes políticos cometidos en las últimas horas para que estos casos no queden en la impunidad.



Este no debe ser tiempo de confrontaciones, sino más bien de la promoción en forma clara y detallada del porqué y para qué cada uno de los que aspiran a un cargo de elección popular lo hace y, más allá, cómo pretenden realizar cada una de las ofertas electorales una vez que sean favorecidos con el voto popular.



Es tiempo de que promuevan la paz y que demanden y garanticen que las elecciones del día 28 de noviembre se celebrarán en paz y que al final de la jornada todos los contendientes respetarán los resultados.



La violencia política debe frenar ya, porque tal y como lo ha dicho el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en su homilía de ayer: “La cultura de la muerte tiene que desaparecer de nuestro país, Honduras no puede estar manchada de más sangre, una campaña política o un voto no vale una gota de sangre de nadie, hay que aprender a respetarnos”.