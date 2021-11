Editorial

Decir no a la violencia política

Frenar la violencia electoral es un deber de toda la hondureñidad; un compromiso que debemos asumir todos y todas, pero principalmente desde la clase política y quienes corren por un cargo de elección en los comicios del próximo 28 de noviembre.



Ellos tienen que estar conscientes de que los mensajes confrontativos no abonan al fortalecimiento de nuestra débil democracia y mucho menos a los deseos de paz de la población ni a la demanda nacional de un proceso limpio y transparente, en el que se garantice la participación ciudadana y sobre todo que se respete su voluntad expresada en las urnas.



Las cifras sobre la violencia política que registran desde la academia son inadmisibles. Se habla de más de 64 casos de violencia política, de ellos 20 homicidios más amenazas, violencia física y sicológica, agresiones físicas y verbales. Ello debe parar y para lograrlo es fundamental que las campañas electorales se celebren dentro del marco legal establecido y con pleno respeto a la dignidad y los derechos humanos, evitando discursos de odio, de desprestigio; la desinformación y la incitación a la violencia, tal cual lo han expresado los organismos internacionales que siguen de cerca, y con preocupación, el proceso electoral.



Los políticos deben tener claro que generar miedo no abona al proceso, que los discursos de odio no generan votos sino que crea temor de las personas a acudir al llamado de participar masivamente en las elecciones y que el voto masivo garantizará esa paz social que demanda la nación. Es tiempo entonces que reflexionen y cambien su mensaje, que presenten las propuestas y los planes que se supone han elaborado y tienen listos para ejecutar si les favorecen con el voto.



Las elecciones del día 28 de noviembre deben realizarse en paz y garantizando la participación de todos y todas los que están habilitados para ejercer el sufragio.