Editorial

El simulacro de elecciones realizadas el domingo pasado en Nicaragua ha dado los resultados esperados a Daniel Ortega, quien se ha declarado ganador de un proceso a todas luces manipulado con el único objetivo de mantenerse en el poder.



La Nicaragua libre por la que el mismo Ortega luchó contra la dictadura de los Somoza el siglo pasado, es solo una parte de la historia de aquella revolución que encantó a casi medio mundo, haciendo a un lado los sueños y las esperanzas que generó al pueblo nicaragüense la llegada al poder de la revolución sandinista, en la que abrigaron sus esperanzas para instaurar una verdadera democracia pluralista que terminara con la pobreza y las desigualdades sociales.



Hoy, los nicaragüenses se enfrentan a una nueva dictadura, la de los Ortega Murillo, tan cruel y corrupta como la de los Somoza, en la que prevalece la permanente violación a los derechos humanos fundamentales del ser humano.



Pero para el pesar de los Ortega Murillo, sus mecanismos de control no han sido del todo efectivos, pues son miles los nicaragüenses que han expresado su rechazo al viciado proceso electoral quedándose en casa, no saliendo a votar, mientras que los que están en el exilio han salido a las calles a demandar que la comunidad internacional desconozca los resultados y les ayude a restaurar la democracia en su patria.



Y así ha sucedido, desde Estados Unidos a Europa y la mayoría de los países de América han alzado su voz para condenar la farsa electoral y desconocer los resultados del simulacro electoral, porque tal y como lo han planteado cuatro expresidentes latinoamericanos en una carta pública, los pueblos de América no pueden ser indiferentes ante el zarpazo a la democracia nicaragüense, donde Ortega, al igual que los Somoza, “impide a su pueblo elegir con plena libertad el devenir de su futuro”.