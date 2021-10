Editorial

Honduras es desde hace muchos años uno de los principales puntos de tránsito que utilizan los narcotraficantes para llevar la droga desde los países productores en Suramérica a los Estados Unidos, el principal centro de consumo de los estupefacientes, aunque, con el paso del tiempo ha pasado también a ser un territorio de distribución y consumo.



No cabe duda de que las autoridades gubernamentales han tomado medidas para enfrentar esta problemática, considerada una de las principales causas de los elevados índices de violencia que desgraciadamente golpean a la población, a pesar de lo cual los narcotraficantes “se reinventan” para evadir a las autoridades y continuar con sus labores ilícitas.



En las últimas semanas, las autoridades policiales incautaron en una carretera del departamento de Yoro un cargamento de marihuana que estaba siendo trasegada oculta en muebles para el hogar, y días después, descubrieron en el departamento de Valle un segundo cargamento que iba oculto en cuatro juegos de cama, cuyas bases habían sido rellenadas con los paquetes de la droga.



Ambos hechos solo son el reflejo del incremento del tráfico de drogas en el país y de como los traficantes “se reinventan” para burlar a las autoridades y continuar con sus actividades ilícitas.



En los últimos dos años, los decomisos de drogas han aumentado en el país, pero también el consumo, ya que según el Ihadfa, un alto porcentaje de jóvenes se inician a temprana edad en el consumo de marihuana, cocaína y crack.



Lo que sucede deja en evidencia que lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente y que es mucho lo que falta hacer para enfrentar y desarticular las bandas de traficantes que socavan no solo la salud de la población, sino también de la democracia.