Editorial

Son miles los haitianos que recorren todos los días los caminos más peligrosos de los países de sur y centroamérica, y en ocasiones las calles de las ciudades que están a su paso, en el largo y peligroso viaje hacia los Estados Unidos, donde buscan mejorar sus condiciones de vida.



Ellos son el rostro de un país con una democracia fallida, con altísimos índices de corrupción, de violencia, de delincuencia; de un territorio tomado por bandas de narcotraficantes, y aunado a ello, golpeado en los últimos 20 años por dos sismos devastadores, por huracanes, y el magnicidio del presidente Jovenel Moise, el 7 de julio de 2021.



Más de 30,000 ciudadanos de ese país han pasado por Honduras en los últimos seis años y muchos se encuentran actualmente en las calles de Tegucigalpa, solos, a la deriva, sin el apoyo de ningún organismo defensor de los derechos humanos, de defensa de los migrantes o de los organismos internacionales que a diario levantan su voz en defensa de esta población, pero que cuando necesitan que les tiendan la mano, no los encuentran por ningún lado.



Muchos más están tratando de cruzar las fronteras de los países que recorren por puntos ciegos, enfrentándose a bandas de delincuentes que les quitan el poco dinero que portan, los secuestran, los agreden sexualmente o los matan.



Sin importar los riesgos, todos están dispuestos a continuar su viaje hasta alcanzar la meta propuesta.



Tienen claro que a su país no quieren regresar, y ello se resume en la frase de Jeanpierre, uno de los ciudadanos haitianos que esta semana esperaba en una calle de Comayagüela, seguir su camino hacia el “sueño americano”: “Uno se siente miserable al no poder estar en Haití, pero uno tiene que ser frío y buscar lo mejor”, y lo mejor, según ellos, les espera en los Estados Unidos.