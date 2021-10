Editorial

La incidencia de casos de covid-19 se ha reducido en un 20% en las últimas semanas en Honduras, según las autoridades sanitarias. Los hospitales públicos reportan menos casos hospitalizados y en los triajes es evidente la reducción en el número de atenciones, según sus informes. Los médicos estiman que la tendencia a la baja en casos y muertes es resultado del proceso de vacunación, que ya alcanza a 2.5 millones de personas con las dos dosis y a 3.5 millones de personas más con una sola, lo que no deja de preocupar a médicos y autoridades, ya que son muchos los ciudadanos que se resisten a la colocación de la segunda dosis y otros que no quieren inocularse con ninguna.



Es importante resaltar que el gobierno ha anunciado para noviembre la inoculación con la tercera dosis de refuerzo al personal de primera línea y los grupos prioritarios, pero es necesario que a la par revisen e implementen, si es necesario, nuevas estrategias para asegurar la vacunación del total de la población elegible.



Pero eso no debe ser todo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han llamado a los gobiernos de la región no solo a acelerar los procesos de vacunación, sino también a transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar, entre otras medidas, para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad ambiental.



El reto es monumental y debe asumirse con responsabilidad, tanto por las actuales autoridades sanitarias que están por dejar el poder, como por los equipos de los partidos políticos con mayores opciones de ganar el proceso electoral del 28 de noviembre, los que deben estar ya estructurando sus estrategias para empujar la ansiada recuperación.