Editorial

Es repudiable conocer que en un país pobre como Honduras se derrochan los escasos presupuestos con los que se cuenta para atender las necesidades de la población y la ejecución de proyectos. Por eso consideramos inaceptable que las autoridades gubernamentales hayan abandonado la construcción de la cárcel de La Acequia, Quimistán, Santa Bárbara, en la que se han invertido 180 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad y de 12 millones de lempiras en chatarra remitida por la OABI.



La obra fue concebida en 2005 y se nombró una Fundación pro construcción que presidía el entonces obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, quienes fueron relevados de su tarea en 2017, sin ningún argumento válido, más que una empresa que ya había construido otro presidio y muy moderno continuaría con su construcción. Cinco años después, la maleza es la dueña y señora del sitio. La construcción de la cárcel es una responsabilidad que asumió el Estado tras la muerte de 107 reos en un incendio del 17 de mayo de 2004 en el centro penal de SPS, por lo cual fue sentenciado el Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En la condena el Estado quedó obligado a edificar el nuevo penal. Como bien lo ha dicho monseñor Emiliani en una carta pública: “Esto es un crimen, un atentado contra un bien del Estado”.



No puede ser que en el país se continúe con la mala práctica de hacer y deshacer con los presupuestos y con las obras del Estado y que no haya responsables del mal manejo y del actuar de los funcionarios y los encargados de ejecutar los procesos. Tal y como lo ha planteado Emiliani en su carta, “alguien debe dar la cara. A alguien o a algunos hay que llamarlos a presentar razones y cuentas a la luz pública”. Hay que sentar un precedente, deducir responsabilidades, no dejar que todo pase como si no pasara nada.



180 millones de lempiras no pueden quedar tirados solo por la desidia, la indiferencia, la incapacidad administrativa de un puñado de funcionarios que no han cumplido con la labor para las que fueron nombrados.