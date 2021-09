Editorial

A tan solo dos meses de la realización de las elecciones generales, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) siguen dando largas a la firma de un contrato con la empresa argentina ganadora de un tramo de la licitación para el diseño e implementación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



Según el presidente del CNE, Kelvin Aguirre, representante del partido de gobierno en el organismo electoral, la firma del contrato con la empresa Magic Software (MSA) se ha retrasado porque no ha podido presentar las garantías de cumplimiento de contrato y presentado la fianza de una aseguradora y no de una entidad bancaria, por lo que solicitó una opinión a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para ver si la misma cumple con las formalidades de ley.



Para la secretaria del CNE, Rixi Moncada, esta es solo una acción más encaminada a obstruir el proceso electoral en marcha, pues no se requiere de las opiniones de ese organismo para cumplir con los mandatos constituciones y de la Ley Electoral.



Las diferencias entre los miembros del CNE trascienden los muros de sus oficinas y agregan un nuevo ingrediente de incertidumbre a un proceso que ha estado marcado por altos y bajos, y que en la opinión de varios sectores sociales solo tienen como fin mantener los márgenes de maniobra de los resultados electorales e, incluso, si se pudiera, evitar la realización del mismo.



Sin importa cuáles son los intereses en juego, los miembros del CNE están llamados a dejar de lado los intereses partidarios, a poner freno a quienes pudieran estar interesados en obstaculizar el proceso y garantizar a la sociedad que las elecciones se celebrarán en la fecha prevista, que serán limpias y transparentes y que se respetará la voluntad popular; que las elecciones “Estilo Honduras” no ocurrirán nunca más.