Editorial

No hay que bajar la guardia.El covid-19 sigue causando estragos en Honduras, porque si bien es cierto que las asistencias a los centros de triaje y salas covid de los hospitales públicos de Tegucigalpa se han reducido en los últimos días, también lo es que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se mantienen llenas de pacientes, en su mayoría sin vacunas, y que el número de muertes por coronavirus también sigue siendo alto.



El virus sigue golpeando con fuerza a las y los niños y a las mujeres embarazadas.



Las cifras alarman.



Un informe de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), citando cifras oficiales, reveló que un total de 33,450 niños y niñas entre 0 y 18 años se han infectado y, otros informes de las autoridades sanitarias reportaron la muerte de 100 mujeres embarazadas y puérperas a lo largo de la pandemia.



En el caso del impacto de la pandemia en niños y niñas, la Organización Panamericana de la Salud ha advertido de la gravedad de la situación sanitaria y recomendado a los países desarrollar campañas de comunicación adaptadas a la población infantil para asegurarse de que entienden su riesgo de infección y su capacidad de transmitir la enfermedad.



Las campañas de educación deberían ser extensivas a las mujeres embarazadas, a los jóvenes y a toda la población que se niega todavía, por diversas causas, a vacunarse.



No hay razón para no hacerlo. Hay que desoír a quienes se justifican diciendo que el virus está infectando también a los vacunados, pero no dicen que los no vacunados representan actualmente más del 80% de los infectados con covid no solo en Honduras sino que en el mundo, y que aquellos que no están vacunadas tienen once veces más probabilidades que los que sí lo están de morir por la enfermedad.