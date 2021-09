Editorial

El HERALDO hizo pública la semana pasada una investigación que genera preocupación en la ciudadanía que reclama que las autoridades competentes cumplan con las funciones para las que se les ha nombrado y actúen en contra de aquellos que, impunemente, cometen actos reñidos con la ley, en detrimento de la población.



Decía la información que “más de un año y ocho meses tiene el Tribunal Superior de Cuentas de no remitir un tan solo expediente con indicios de enriquecimiento ilícito a la Fiscalía General de la República para su judicialización”.



La mora del ente contralor en este tipo de investigaciones es bastante grande. En 2018, para el caso, solo remitieron cinco casos con indicios de enriquecimiento ilícito y a inicios de 2019, mandaron 16 casos más por la supuesta de malversación de 250 millones de lempiras, pero, increíblemente, ninguno de estos casos ha sido judicializado a la fecha por el Ministerio Público.



Los informes solo dejan al descubierto la parsimonia del organismo rector del sistema de control de los recursos públicos, y evidencia la falta de voluntad política para investigar este tipo de delitos que por el hecho de no ser investigados no quiere decir que no se están cometiendo en el país.



Honduras carga desgraciadamente sobre sus espaldas la pesada cruz que la señala como uno de los países con más altos índices de corrupción en el continente americano y en el mundo, lo que obliga a una reflexión de los funcionarios que han sido encargados para investigar este tipo de delitos y el daño que hacen a la sociedad al no perseguirlos como mandan las mismas leyes que ellos juraron cumplir y hacer cumplir.



Y no se trata de acusar por acusar, sino de investigar y enjuiciar a quienes no realizan su trabajo honradamente y osan con desviar los fondos públicos a sus arcas personales.