Editorial

La radiografía de la situación que enfrentan hoy, en su día, los y las niñas de Honduras es más que patética y se refleja en los informes que periódicamente hacen públicos los organismos defensores de sus derechos. Esos informes en los que se esbozan los problemas que históricamente han afectado a este grupo poblacional, pero que se agudizaron con la pandemia del covid-19, que solo evidenció, por ejemplo, las debilidades del sistema de enseñanza en temas de cobertura, calidad de la enseñanza, infraestructura; del precario sistema de salud, que no les garantiza servicios dignos, y los altos grados de inseguridad ciudadana y familiar en la que se desarrollan.

Aunado a ello, la pobreza que les obliga a salir desde muy temprana edad a buscar su sustento diario o a migrar, un fenómeno que se ha visto incrementado en los últimos cinco años, periodo en el cual, según el último informe de Casa Alianza, se detuvo en la frontera sur de los Estados Unidos a más de 50,000 niñas, niños y jóvenes migrantes no acompañados procedentes de Honduras.



En este año electoral es más que seguro que los políticos que andan a la caza de votos llegarán hasta los barrios y comunidades más pobres con una piñata y un puñado de dulces a celebrar a los más pequeños de la familia, y no es que esté mal que la fecha se celebre con bombos y platillos, es que también la fecha debiera de ser propicia para que esos políticos reflexionen sobre lo que han hecho y lo que les adeudan.



Que se den cuenta que la situación urge de la redefinición de las políticas públicas para los y las niñas en condiciones de alta vulnerabilidad; políticas que aseguren su regreso a la escuela, su bienestar integral y el de sus familias, políticas que se encaminen a borrar esas desigualdades que diferencian hoy en día a los que más tienen de los que menos tienen.



Que se den cuenta que la protección de la niñez no sea solo un tema de campaña, sino que se traduzca en acciones concretas que garanticen su bienestar.