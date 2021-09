Editorial

Ha comenzado el período de propaganda electoral y, por los vientos que soplan, esta no será una campaña diferente a la que han protagonizado los políticos en procesos anteriores, en las que ha prevalecido la diatriba y la descalificación del candidato opositor.



Las campañas electorales hondureñas tradicionalmente se han centrado en exaltar las que se consideran “bondades” de sus candidatos (bonitos, amables, buena gente, trabajadores, solidarios), en las que se invierten millones de lempiras para llevar a sus partidarios a una concentración política en la que se escuchan mensajes con fondos de música ranchera, se comparte “una burrita” y un discurso florido, en el que los candidatos ofrecen a sus interlocutores hasta bajarles las estrellas si es necesario, a cambio del voto.



En muy pocos casos se ha escuchado una propuesta seria de cómo van a afrontar los problemas más comunes de los votantes agobiados por el desempleo, el hambre y la pobreza. Y no es que no se deba señalar y cuestionar las malas acciones de aquellos que aspiran a un cargo público, sino que, a la par, se comprometan a garantizar, primero, un proceso electoral limpio, transparente, en el que se garantice la voluntad del pueblo expresada en las urnas y, además, se hagan planteamientos y propuestas claras y viables en relación con los problemas que agobian a la sociedad hondureña, los que con el paso de los años no se han atendido.



Es tiempo -a manera de ejemplo- de que expongan cuáles son sus planes para atraer inversiones y generar el empleo digno que demanda la población económicamente activa, los desalentados, los jóvenes que ni estudian ni trabajan.



Es tiempo también de reflexión.



En estos momentos de crisis, de desolación, el país demanda de líderes serios y comprometidos con su pleno desarrollo.