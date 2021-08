Editorial

Un boletín sobre el mercado laboral hondureño elaborado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dice sobre los desalentados que son hondureños de 15 años en adelante que no tienen empleo y no buscan activamente uno, porque piensan que no lo encontrarán, y son también, aquellos que carecen de capital, tierra o materia prima, pero que estarían dispuestos a aceptar un trabajo si se los ofrecieran.



El desaliento laboral -dicen los expertos- es uno de los peores estados por los que pueda atravesar el ser humano, refleja la desesperanza por la falta de oportunidades.



En Honduras son 708,608 jóvenes, hombres y mujeres, los que según el estudio de los empresarios forman parte de ese grupo de personas que ya se cansaron de buscar un trabajo en un deprimido mercado laboral golpeado fuertemente por la pandemia de covid-19 y los huracanes que azotaron el territorio a finales de 2020 y que generaron “los efectos económicos más graves en los últimos 40 años”.



Es cierto que la pandemia y los fenómenos naturales de 2020 agravaron la situación económica de la nación, pero también lo es que esta radiografía del mercado laboral hondureño solo refleja el resultado del desinterés y la falta de políticas públicas de los gobiernos hondureños, sin importar las banderas de los partidos en las que se cobijen, para la atención de este, el más importante segmento de la sociedad, del que se dice “es el futuro” de Honduras.



Esta radiografía debería servir a quienes hoy buscan la presidencia de la República para delinear políticas encaminadas a la reactivación real del mercado laboral y generar no solo las esperanzas, sino también los espacios laborales que demandan los desalentados y todos aquellos a quienes la incertidumbre de un futuro mejor marca su día a día y que tienen en la migración una puerta de salida a sus problemas.