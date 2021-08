Editorial

Esta semana se celebró a nivel mundial el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, la que en medio de la pandemia de covid-19 que agobia a la población hondureña sigue afectando a miles de personas y ocasionando dolor y luto en muchas familias.



La Unidad de Vigilancia de la Salud informó que en lo que va del año ha registrado 6,537 casos de la enfermedad y la muerte de dos personas, un hombre de 73 años y una mujer de 26 que estaba embarazada.



Las cifras solo nos reflejan que la enfermedad no se ha ido, que sigue activa en todo el territorio nacional aunque su incidencia sea menor que la registrada en 2019 cuando se reportaron 122,708 casos de personas infectadas por este virus (93,273 de dengue clásico, 19,435 del dengue grave) y 180 personas muertas por esta causa.



Lo anterior nos obliga, como ciudadanos, a mantener las medidas de prevención recomendadas para evitar el contagio, y al gobierno a mantener activos los programas de prevención temprana del dengue, la destrucción de criaderos de zancudos y los presupuestos para la adquisición de los insumos.



La situación sanitaria es compleja y lo sería aún más si hay un incremento en los casos de esta enfermedad en un sistema sanitario que está actualmente colapsado por el alto número de atenciones de personas infectadas con covid-19.



Y no es que tenemos que olvidarnos del covid-19, no, lo que tenemos que hacer es no olvidar que el dengue está ahí, al acecho, y que en su condición de grave también mata.



Evitar el contagio de ambas enfermedades depende de la observación por parte de cada persona de las medidas de contención de estos males y de las acciones de prevención que impulsa el Estado desde la Secretaría de Salud.