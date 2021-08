Editorial

Las mujeres embarazadas forman parte de uno de los grupos más vulnerables en esta pandemia y desgraciadamente en Honduras -donde ya se reporta la muerte de 64 mujeres gestantes- son las que menos acuden a vacunarse. Las causas que ellas tienen seguro que son muchas, pero no deben tener miedo, pues las vacunas que se están aplicando a esta población han sido aprobadas por la comunidad médica y científica internacional tras estudios e investigaciones que confirman su seguridad.

Para el caso, los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) están recomendando vacunar contra el covid-19 a todas las personas de 12 años de edad o más, incluidas las personas que están embarazadas, en periodo de lactancia, que están intentando quedar embarazadas ahora o que podrían quedar embarazadas en el futuro.



“La vacuna es segura y hay que vacunarse independientemente del momento en el que esté el embarazo”, ratifican los especialistas.



Frente a esas evidencias, las mujeres embarazadas no deben temer, pues las pruebas científicas señalan que las vacunas autorizadas no causa daño ni a la madre ni al fruto de su vientre.



Vacunarse es una de las herramientas para hacer frente al mortal virus y si bien es cierto que la vacuna no evitará que nos contagiemos con el virus, sí reduce las posibilidades de contraer la enfermedad y de llegar a una unidad de cuidados intensivos que, de más está decir, en nuestro país están -en estos momentos- llenas.



No deben dejar pasar más el tiempo, acudan al punto de vacunación más cercano a inocularse. Es necesario que actúen con rapidez y estén seguras de que la vacuna no les afectará ni a ustedes ni a sus bebés.



Acudan a vacunarse, protejan sus vidas.