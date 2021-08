Editorial

Que no muera Toncontín

El gobierno hondureño ha anunciado que a partir del día 15 de octubre, Toncontín, el legendario aeropuerto internacional de Tegucigalpa, dejará de recibir vuelos internacionales, pues esa es la fecha prevista para el inicio de operaciones del aeródromo que están terminando de construir en Palmerola, Comayagua.



Lo que parecía lejano se va a concretar inevitablemente en la fecha prevista, y los capitalinos, que no supieron defender adecuada ni correctamente su permanencia en aquellos años en los que se anunciaron, y posteriormente, aprobaron los proyectos de construcción de Palmerola, hoy se lamentan, y exponen su preocupación por el impacto que ello tendrá en la economía de la ciudad y de las familias que dependen de los ingresos que se generan trabajando en sus instalaciones.



Ya en la recta final del cierre de operaciones de Toncontín y sin tener todavía claro cuál será su futuro, los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa alzan una bandera a favor de su continuidad para vuelos internacionales, regionales y locales, al tiempo que lamentan que las actuales autoridades municipales, que debieron ser los principales defensores del aeropuerto, nunca asumieron tal liderazgo, aun a sabiendas de que la capital del país no debía quedarse sin un aeropuerto internacional.



Hablar de su cierre es inaceptable, más cuando viene a la memoria que en tiempos de crisis como las generadas por el huracán Mitch, en 1998, y los huracanes Eta y Iota, en 2020, fue el único aeropuerto internacional del país operable y la puerta de comunicación con el mundo.



Cerrarlo, definitivamente, sería un error, y frente a quienes así lo quieren, el reto de los capitalinos debería ser no dejar que muera y luchar porque se mantenga operable.