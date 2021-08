Editorial

Los violentos actos protagonizados el sábado por activistas de varios partidos políticos durante la sesión del Consejo Nacional Electoral (CNE) convocada para hacer el sorteo de ubicación en las papeletas electorales han sido condenados por todos los sectores sociales que abogan por elecciones transparentes.



Los protagonistas de los enfrentamientos sacaron a relucir su intolerancia y pusieron con ello un elemento más de incertidumbre a un proceso que desde un inicio ha estado marcado por altos y bajos y denuncias de que hay fuerzas interesadas en que el mismo no se realice como debe ser y como aspira a que sea el pueblo hondureño.



Lo sucedido debe llamar la atención, en primer lugar, de los actuales miembros del CNE, quienes deben analizar si están cumpliendo a cabalidad con el papel que les manda la Ley Electoral de administrar procesos electorales limpios, transparentes y confiables; promoviendo la participación de la ciudadanía y garantizando la voluntad del pueblo, a fin de fortalecer el sistema democrático hondureño, bajo los principios rectores de la imparcialidad, legalidad, independencia y transparencia, y los valores de la honestidad, el compromiso, la tolerancia y el respeto; lo que les obliga a dejar de lado los sentimientos que puedan tener en favor de los partidos políticos que los nominaron a los cargos que hoy ostentan.



Junto a ellos deben también revisar su accionar todos aquellos que se autodenominan líderes de los partidos en contienda, pues aunque ellos no lo entiendan o no lo quieran entender, en sus manos y de sus actuaciones pende el débil sistema democrático y la paz social que demanda la ciudadanía.



No debería ser difícil para ninguno de los actores políticos aprender a respetar las leyes que ellos mismos elaboran, y, más allá, pensar en el bien común antes que en los particulares y de grupo.