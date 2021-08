Editorial

La otra pandemia que afecta a los y las niñas hondureñas sigue creciendo y acechándoles como el mismo coronavirus. Esta semana, el Programa de Migración de la Dirección, de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF) ha informado que “con la vaga idea o falsa percepción de que en compañía de un niño o niña una persona podrá ingresar fácilmente y obtener una estadía permanente en los Estados Unidos, las y los hondureños continúan siendo engañados por los traficantes de personas o ‘coyotes’ para migrar de forma irregular” a ese país.



Las cifras son aterradoras. Dijeron que en lo que va del 2021, el 72 por ciento de niños y niñas migrantes retornados al país viajaban sin la compañía de un adulto, es decir que 3,376 menores de edad fueron expuestos solos a la ruta migratoria, y lamentaron que los niños y niñas sigan siendo usados como “escudos fronterizos” para cumplir el mal llamado “sueño americano”.



Lo más desgarrador, es que mientras los flujos de migrantes -de todas las edades- siguen presentándose, empujados por la pobreza, la falta de empleo y la violencia, entre otras, las autoridades no concretan los planes de atención a las causas de la migración que vienen anunciando en los últimos meses.



Las autoridades gubernamentales no pueden seguir siendo simples observadores y digitalizadores de las cifras de migrantes. Están obligados a actuar, a tomar las decisiones que se tengan que tomar para atender las necesidades de los que menos tienen; y, como lo vienen demandando los diversos sectores sociales desde hace mucho tiempo, acelerar el paso para concretar esos planes y programas que se anuncian, porque si no lo hacen, los y las hondureñas seguirán buscando la solución de sus problemas allende de las fronteras patrias, y los niños y niñas seguirán siendo utilizados como “escudos” por las bandas de traficantes.