Editorial

Las autoridades sanitarias han extedido a las embarazadas y bajado a 18 años la edad de vacunación, sin restricciones, una oportunidad que debe ser aprovechada por las mujeres gestantes y los jóvenes para iniciar lo más pronto posible su ciclo de inmunización contra el mortal virus, que nos arrebata día tras día a seres queridos.



Es prioritario que lo hagan, no hay razón válida para no hacerlo, y así lo han establecido los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), que están recomendando vacunar contra el covid-19 a todas las personas de 12 años de edad o más, incluidas las personas que están embarazadas, en periodo de lactancia, que están intentando quedar embarazadas ahora o que podrían quedar embarazadas en el futuro.



Las metas de las autoridades sanitarias son por ahora las de vacunar a 149,000 mujeres embarazadas a nivel nacional y la meta está cuesta arriba por la escasa afluencia de ellas a los centros de vacunación.



Las autoridades sanitarias han explicado que no hay que temer a la vacuna, pues el proceso se sigue en el marco de los protocolos establecidos por la comunidad científica internacional.



Los jóvenes mayores de 18 años también pueden acudir a buscar su vacuna en los puntos establecidos. La reapertura del sistema educativo también dependerá de ello.



No hay entonces que olvidar que vacunarse es una de las herramientas para hacer frente al mortal virus y si bien es cierto que la vacuna no evitará que nos contagiemos con el virus, pero sí lo es -y lo ha comprobado la comunidad científica internacional- que reduce las posibilidades de contraer la enfermedad y de llegar a una unidad de cuidados intensivos, que más está decir, en nuestro país están, en estos momentos, llenas.