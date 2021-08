Editorial

Han iniciado ayer las clases semipresenciales en 147 centros educativos privados en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, lo que obliga a las autoridades educativas, a los padres de familia y a los docentes, a extremar las medidas de bioseguridad para preservar la salud y la vida de las y los niños que están ya de regreso en sus centros escolares.



La situación de la pandemia sigue siendo grave.



Las autoridades hospitalarias en Tegucigalpa continúan reportando el ingreso de pacientes con covid-19 a sus salas de hospitalización y cuidados intensivos, y señalando que el número de niños, niñas y jóvenes está también creciendo. Se estima que 15 de cada 100 hospitalizados en las salas del Seguro Social de Tegucigalpa y San Pedro Sula son menores de 19 años.



Las cifras están ahí, disponibles para el análisis no solo de la prensa sino que de las mismas autoridades educativas y sanitarias encargadas de aprobar y monitorear la reapertura de los centros de enseñanza y de garantizar que en los mismos se cuente con las medidas de bioseguridad que se recomiendan para evitar más contagios.



Los adultos, los padres de familia, las autoridades educativas, los docentes, somos los llamados a velar por el bienestar de los más pequeños, quienes son, además, los más expuestos por no tener por ahora siquiera acceso a las vacunas , que son hoy por hoy una de las principales herramientas con las que cuenta el mundo para hacerle frente al agresivo virus.



Reabrir el sistema de enseñanza es prioridad. No hacerlo significaría poner a miles de ellos a un paso de abandonar para siempre la escuela y seguir exponiendo a muchos más a una educación de bajísima calidad, por el poco acceso a las herramientas tecnológicas que sustentan la educación virtual, pero ese retorno tiene que ser con responsabilidad.