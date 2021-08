Editorial

Las irregularidades alrededor de los hospitales móviles suman y siguen. Los problemas no terminaron con la compra sobrevalorada de los equipos que a todas luces no eran aptos para la atención de pacientes con covid-19, como era el objetivo. Una vez más, EL HERALDO ha constatado que lo que nos mandaron son chatarras.



Como ejemplo, en el hospital móvil de Choluteca, valorado en unos L 200 millones, no sirve la planta del aire acondicionado, no cuenta con la fanfarroneada planta de alto flujo de oxígeno con que se suponía contaba la unidad, las camas están hacinadas y los baños no funcionan. En Olancho, el hospital de L 145.9 millones está siendo ensamblado “a pura infantería”, sin planos de apoyo; no tiene sala UCI porque la misma se destruyó en un accidente carretero y nunca fue sustituida, mientras que el de El Paraíso sencillamente está abandonado por falta de pago al proveedor para su instalación. Las condiciones del resto de hospitales por los cuales el pueblo hondureño pagó al contado 1,200 millones de lempiras son las mismas, en ninguno se atiende a pacientes covid-19.



Por esta estafa solamente a dos personas, Marcos Bográn y Alex Moraes, se les sigue proceso por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, entre tanto, la Interpol busca al guatemalteco Axel López, quien se habría agenciado unos 20 millones de dólares en la venta de los hospitales a Honduras.



¿Serán solo ellos los responsables de la estafa millonaria?



La pregunta debe ser respondida y sustentada por los fiscales que investigan el caso, quienes deben llegar al fondo y presentar ante la justicia a todos los que tuvieron que ver con la fraudulenta compra, porque esta estafa a un pueblo pobre y necesitado como el nuestro no puede quedar impune.