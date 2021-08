Editorial

En medio de la agitación política que marca el camino hacia la recta final del proceso electoral que deberá concluir el 28 de noviembre con la elección de los nuevos administradores del Estado, crece también la incertidumbre alrededor de las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ante la amenaza del consorcio colombiano Empresa Energía Honduras (EEH), que ha solicitado el embargo de las cuentas del fideicomiso por un monto de 4,577 millones de lempiras. Los miembros de la Comisión Interventora de la ENEE han advertido que si procede la demanda afectaría directamente el flujo de caja y operaciones de la empresa estatal y se pondría “en grave riesgo la continuidad del servicio de energía eléctrica del país afectando a la población en general, debido a que la ENEE no podrá cubrir sus obligaciones con los proveedores de energía eléctrica e inclusive no podrá pagar los sueldos respectivos a sus empleados”.



Pero los problemas no inician ni terminan ahí, pues a la EEH se le acusa de inclumplir las metas de reducción de pérdidas establecidas en el contrato de concesión para operar el sistema de distribución, lo que representaría para el Estado cerca de 140 millones de dólares. La estabilidad de la economía hondureña pasa, precisamente, por la estabilidad de las finanzas de la ENEE tal como lo viene advirtiendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en sus visitas de monitoreo a la economía nacional han recomendado que el Estado ordene la administración de esa empresa.



El origen del problema bien los conocen las autoridades de la empresa y del gobierno actual, quienes han demostrado muy poca voluntad política para buscar esas respuestas que demanda el pueblo hondureño.



El mandato debe ser buscar una solución permanente al problema financiero de la ENEE y salvaguardar los intereses del Estado y de los y las hondureñas.