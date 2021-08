Editorial

El tiempo para que a los vacunados con la primera dosis de Sputnik V les completen su ciclo de inmunización ha concluido, y eso obliga a la Secretaría de Salud a dar a ese grupo poblacional una respuesta inmediata de qué pasará con su proceso, pues esta semana se están cumpliendo los tres meses de ventana establecidos por los productores rusos entre una y otra dosis.

La situación les obliga a actuar con celeridad para no dejar a esta población que en su gran mayoría son adultos mayores de 70 años y un reducido grupo de periodistas, totalmente desprotegidos, justamente en estos momentos en los que las mismas autoridades sanitarias han comprobado la circulación en el territorio nacional de cepas más agresivas, que tienen de rodillas a la población que se está infectando y a un sistema hospitalario sin capacidad para atender la demanda de pacientes ni en triajes, ni en salas de hospitalización y mucho menos en salas de cuidados intensivos.



El estudio para determinar la factibilidad de un cruce de vacunas que realizaría la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fue suspendido por la falta de una firma de un empleado de tercera categoría.



Pero lo cierto es que los cruces de vacunas ya han sido estudiados, investigados y aplicados en otras regiones del continente y el mundo, incluso, la canciller alemana Angela Merkel recibió dos vacunas diferentes contra el covid-19 en un esfuerzo consciente por alentar a las personas a no tener miedo si se les aconseja que se pongan una combinación de vacunas, según informó la agencia de noticias AP.



Así que si la segunda dosis de Sputnik V no llega al país en las próximas horas, el promocionado plan B que dicen tener bajo la manga debe echarse a andar inmediatamente, con base en las consideraciones y estudios realizados por la comunidad médica internacional. No tienen por qué improvisar.