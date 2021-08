Editorial

Aunque bastante tarde y tras intensos cabildeos entre las que se consideran primeras fuerzas políticas del país, se han aprobado en el Congreso Nacional los presupuestos extras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) demandaba para echar a andar el cronograma electoral. Los congresistas han aprobado mil millones de lempiras de presupuesto y un procedimiento especial para que realicen compras de emergencia, incluyendo los equipos tecnológicos con los que buscan garantizar la transmisión de los resultados electorales. Queda esperar que a partir de ahora toda la clase política y el CNE se van a concentrar en dar certidumbre al proceso electoral y garantizar que cada voto que sea depositado en las urnas el día 28 de noviembre será respetado, y que los problemas que marcaron las elecciones de 2017 y las tristemente celebres “elecciones estilo Honduras”, en las que vía fraude se elegía a las autoridades del Estado, son solo parte de la historia política de este país.



Es por eso que los miembros del CNE están obligados desde hoy, y hasta el cierre del proceso electoral, a actuar teniendo como único norte los intereses del país y no el de los partidos políticos que les nombraron en los cargos que ostentan. Tienen que dejar de lado las posiciones encontradas que no abonan en nada al ya crispado panorama preelectoral, y concentrarse en crear confianza en el proceso, tal como lo exige la sociedad y la misma comunidad internacional que lo sigue de cerca.



La unidad de la familia hondureña y el fortalecimiento de la endeble democracia pasa por la transparencia y la honestidad con la que manejen las elecciones generales de este año; por el respeto irrestricto del voto que las y los hondureños depositen en las urnas.



No hacerlo pondría al país nuevamente al borde de una crisis sociopolítica de consecuencias inimaginables.