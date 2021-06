Editorial

EL HERALDO está revelando esta semana el drama que viven miles de migrantes que utilizan el territorio nacional en la búsqueda del mal llamado “sueño americano”.

Los relatos de los migrantes haitianos, africanos, cubanos y suramericanos entrevistados han dejado al descubierto las crueldades a las que se enfrentan a su paso por el territorio nacional, por parte de las autoridades y pobladores que se topan en su camino.

“Violan a las mujeres, matan cuando no hay plata, me robaron todo en la frontera, pidieron 400 dólares para dejarnos abandonados, mataron amigos en la montaña, el que no anda nada lo matan (...). Aquí no dan nada, ni agua, no tienen corazón, los niños traen hambre, en otros países es más fácil, toma bus o taxi, lo que sea, nadie molesta, aquí es malo para todos los haitianos, la Policía pide dinero, Migración pide dinero, mi amigo está golpeado de la cara (...). Honduras es el país más duro de todos...”, relató Bernadeu Caetan, un ciudadano haitiano que busca en Choluteca a su esposa y su pequeño hijo, de quien se separó en la línea fronteriza entre Honduras y Nicaragua, para continuar su viaje.

El drama que viven los migrantes a su paso por Honduras seguro que es el mismo que viven los miles de hondureños y hondureñas que todos los días huyen de la pobreza, la violencia y la delincuencia en los países que deben recorrer en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Todos se enfrentan a la indefensión, la desesperanza, la burla, la agresividad de quienes olvidan que son seres humanos, hombres y mujeres que quizá no quisieron dejar la tierra que les vio nacer de no haber sido por la falta de oportunidades que no les han dado quienes les han gobernado.

Su condición no debe abrir espacio al irrespeto de parte de nadie, mucho menos de las autoridades que están obligadas a hacer cumplir las leyes, pero también a proteger sus vidas.