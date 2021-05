Editorial

Este valioso documento fue aprobado el 2010 durante el gobierno de Porfirio Lobo, contentivo de una visión de mediano plazo con vigencia para 28 años. Desafortunadamente apenas fue parcialmente puesto en práctica hasta finalmente ser descartado, sin que otro, mejorado, lo reemplazara. Así, nuevamente el cortoplacismo, la improvisación, la carencia de un norte orientador, volvió a prevalecer en la gestión estatal, carente de objetivos claramente definidos y dotado de los insumos indispensables para concretarlos, sin rumbo que permita sortear exitosamente obstáculos e imprevistos, contando con alternativas y múltiples acciones para su eficaz aplicación. Antecedentes meritorios se remontan décadas atrás al Consejo Superior de Planificación Económica y a la Secretaría de Planificación, cuando se elaboraban diagnósticos y proyectos producto del trabajo de equipos integrados por cuadros profesionales altamente calificados, participando en su elaboración economistas, demógrafos y sociólogos. La inversión para la investigación y redacción representó un cuantioso desembolso. Corrieron la misma suerte que el más reciente, terminando engavetados, consultados solamente por académicos. La toma de decisiones que impactan al país y a la población no deben ocultarse, so pretexto de proteger la seguridad nacional, argumento frecuentemente utilizado para ocultar manejo de fondos millonarios que no llegan a ejecutarse para los fines oficialmente asignados. La transparencia y el rendimiento de cuentas deben ser la norma en la administración pública antes que la secretividad. La actual pandemia y los desastres naturales que golpearon a nuestro país han evidenciado, de nueva cuenta, cuan perjudicial resulta el impedir como el excluir a organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada en hacerle frente a crisis severa como la que estamos viviendo, de manera conjunta. Esa actitud excluyente, elitista, resulta contraproducente, por cuanto ninguna persona o grupo posee, en exclusiva, la verdad ni la inteligencia suficientes para pensar y actuar en función del bien común, que atañe e impacta a todas y todos, de diversas maneras.