Editorial

Honduras vive actualmente una de las etapas más dolorosas desde la confirmación, en marzo de 2020, de los primeros casos de covid-19 en el territorio nacional.

Mucho tiempo ha pasado y muchas personas han sido contagiadas y perdido la vida como consecuencia del mal.

El manejo de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias ha sido a todas luces deficiente desde un inicio, y con el paso del tiempo, a pesar de las recomendaciones de técnicos y especialistas, muy poco se ha hecho para enderezar la gestión de la misma.

La falta de vacunas y la llegada a cuentagotas de las pocas que han logrado conseguir genera alta preocupación entre la población que está siendo azotada por una de las olas más agresivas de la pandemia.

En estos momentos los hospitales están llenos, no hay camas en las salas de cuidados intensivos, en los triajes no se cuenta con las suficientes pruebas para la detección de la enfermedad y los médicos denuncian la falta de medicinas para una atención más eficaz a sus pacientes y advierten de un nuevo incremento en los casos posteriores al Día de la Madre. “Va a ser un caos”, ha dicho un médico que demanda adoptar medidas de restricción para frenar la expansión del virus, incluyendo volver a retomar la circulación por dígitos diarios, una decisión que no es del agrado de los empresarios que tratan de levantarse del impacto de la pandemia en el último año.

Vivimos tiempos de tribulación, lo que obliga a todos los actores de la sociedad y a los gobernantes a buscar los consensos que sean necesarios para salvaguardar la vida de la población, incluyendo la aceleración de los procesos de adquisición de los inoculantes.

La población tiene que hacer su parte, observando responsablemente las recomendaciones de bioseguridad ampliamente conocidas por todos y todas.