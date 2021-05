Editorial

El afán de poder por políticos que se creen mesías y ungidos de Dios al momento de llegar a las máximas estructuras de poder en sus países está poniendo en precario las débiles democracias de varios países en el continente. A ellos no les gusta gobernar con quienes no son parte de sus círculos más cercanos y eso los lleva a irrespetar el Estado de derecho, sin importar la polarización de sus sociedades y el agravamiento de los problemas sociales que arrastran históricamente.

Lo sucedido en El Salvador alarma a la comunidad internacional y sin duda a un pueblo, que, aún tienen vivo en su recuerdo las consecuencias de la cruenta guerra civil que dejó más de 75 mil muertos y un país destruido, sumido en la pobreza, la desigualdad social, la corrupción, la impunidad, males contra los que se luchaba, pero que han estado ahí, presentes, todavía después de la firma de los acuerdos de paz firmados en 1992 entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

“Estoy limpiando la casa”, ha dicho el presidente Nayib Bukele a sus críticos nacionales e internacionales, y ha anunciado que va por más, en esta nueva etapa en la que cuenta con un importante apoyo en la Asamblea Legislativa, para su lucha contra la corrupción y los corruptos de su país, llevándose de encuentro, si es necesario, la legislación vigente y desconociendo que la gobernabilidad democrática requiere del respeto de la separación de poderes y principalmente de un Poder Judicial independiente que garantice que ninguno de los poderes se desborde en abusos.

Sin duda que esa debería de ser la lucha y la aspiración de los nuevos liderazgos, no solo en El Salvador sino en la región centroamericana y el continente: trabajar por profundizar sus débiles sistemas democráticos, por el respeto irrestricto a su Estado de Derecho y los derechos humanos de sus poblaciones, así como la aplicación de las leyes a quienes han abusado de las mismas para el beneficio personal y de quienes los apoyan. Los abusos de poder no coadyuvan a ello y las democracias no deben ser utilizadas para perpetuarlos.