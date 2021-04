Editorial

Inicia hoy el retorno de los vacacionistas de la Semana Santa y es propicio el momento para solicitar a la población tomar todas las medidas de precaución que les permitan llegar a sus hogares sanos y salvos.

Este es un momento más para reflexionar sobre el valor de la vida propia y de quienes le acompañan, sean sus familiares y/o amigos, lo que pasa por observar estrictamente las leyes de tránsito y las recomendaciones de los miembros de los cuerpos de socorro y de seguridad que se mantienen atentos de su retorno en más de 300 puntos de control del tráfico dispuestos a nivel nacional. No olvide que ese sencillo acto de respeto a las autoridades y las leyes puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta en Honduras y según los estudios e investigaciones, los mismos son provocados por conductores distraídos y por no prestar atención a las señales de tránsito, seguido del mal estado de las carreteras, el exceso de velocidad, fallas mecánicas y alcoholismo.

Todo lo anterior llama a los conductores a ser responsables al momento de sentarse frente al volante de su automotor, a conducir con responsabilidad y con ello preservar la vida de quienes le acompañan. Correr, irrespetar las leyes y las señales de tránsito no le llevará más rápido a su residencia, por eso, sea prudente, no olvide que su casa, su ciudad o cualquiera que sea su punto de retorno, no se mueven. Recuerde también que los hospitales públicos, que son los que reciben a los accidentados en las carreteras, ya están llenos de enfermos de covid-19 y no estaría mal ayudar a no cargar más las atenciones en esos centros asistenciales.

El que viene, luego de las vacaciones que para muchos eran más que necesarias tras el encierro de más de un año por la pandemia y sus consecuencias físicas, psicológicas, sociales y económicas, deberá ser un tiempo de reflexión, de nuevos ánimos, nuevos propósitos y nuevas metas, incluyendo volver o continuar observando todas las medidas de contención de un virus que hoy está más activo que nunca y al acecho de todos.