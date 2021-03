Editorial

El gobierno ha anunciado acuerdos con la farmacéutica rusa para la adquisición de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, las que comenzarían a llegar a lo largo de este mes.

El anuncio genera esperanzas en la población, que se enfrenta con uñas y dientes contra el invisible virus que ya ha infectado, en casi un año, a más de 172,500 personas y causado la muerte de al menos 4,231 ciudadanos.

Los hondureños venían viendo con cierto grado de envidia cómo otros países de la región centroamericana habían iniciado con mayor celeridad el proceso de adquisición y vacunación del personal prioritario en la lucha contra la pandemia y de sus grupos de riesgo, mientras que, en nuestro país, crecían el número de infectados, de muertos, el sistema de salud volvía a saturarse y los hospitales móviles, que se compraron hace un año con el propósito de atender la pandemia, en su mayoría siguen sin funcionar, y los que funcionan no tienen a disposición de los usuarios todos los servicios que se ofrecieron al momento de su adquisición. Ahora queda confiar que las vacunas rusas, así como las que han sido ofrecidas por el sistema Covax de la OPS/OMS, lleguen en los tiempos acordados, y poder, por fin, comenzar el proceso de inmunización a nivel nacional. Pero también, que el gobierno no se duerma en sus laureles y siga buscando acuerdos para más compras en el mercado internacional. Pero mientras ese momento llega, tenemos que tener claro que la pandemia continúa activa y acechándonos a todos, así como que las vacunas no terminarán con la misma.

Como población tenemos que seguir observando las medidas de bioseguridad recomendadas por el personal sanitario para frenar el avance de la enfermedad y evitar más dolor y luto en la familias, y demandar que el gobierno redefina sus políticas de atención y manejo de la pandemia. Preservar la vida es el reto prioritario en este momento.