Editorial

En medio de la incertidumbre y en una fecha atípica han iniciado las clases en el sistema de educación pública.

La situación del sistema educativo este año es mucho más crítica de lo que ya venía siendo en los años anteriores. Las cifras así lo reflejan.

Las autoridades educativas han informado que este año la matrícula cayó estrepitosamente. La matrícula se situaba, hasta ayer, en 1.2 millones de estudiantes de los niveles primario y secundario de los dos millones probables. Esto quiere decir que han quedado fuera un aproximado de 800,000 estudiantes, los que, seguramente, forman parte de los segmentos más pobres de la población hondureña, aunque seguro que los hay de la ya deprimida clase media, fuertemente golpeada por la pandemia y los huracanes que azotaron el país en noviembre de 2020.

Dos de cada tres niños y niñas no tendrán acceso a la escuela este año, dijo un dirigente magisterial. La cifra alarma. ¿Cómo es posible que dos de cada tres niños y niñas no puedan ir a la escuela este año? Y lo peor, que no existan programas claros y definidos desde la Secretaría de Educación para retenerlos en sus centros de estudio. La tarea de las autoridades educativas y de la sociedad es grande.

No se debe dejar pasar el tiempo y deben sentarse de inmediato a tomare decisiones que lleven a resolver esta problemática lo más pronto posible, pues el país no puede darse el lujo de que sus niños, niñas y jóvenes no tengan acceso a una aula escolar.

Todos los planes que están en papel deben echarse andar.

Ya basta de decir que las clases se darán virtualmente, si bien se sabe que la mayoría de los hondureños no tienen acceso a los caros servicios de internet.

La educación debe ser prioritaria en una nación tan pobre como la nuestra, nunca una oferta electoral.