Editorial

Las salas de atención y de cuidados intensivos para enfermos del covid-19 estaban el fin de semana al 100% y más de su capacidad como consecuencia de un nuevo brote de la enfermedad a nivel nacional.

No es broma. El virus sigue circulando libremente y la población parece no entender la gravedad de la situación. El personal médico no se cansa de llamar a ser prudentes y no dejar de observar las medidas de bioseguridad recomendadas para frenar la expansión del mal, que ha infectado -según los reportes oficiales- a más de 119,097 personas a nivel nacional y robado la vida a otros 3,065. El sábado, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos reportó que 644 hondureños estaban hospitalizados a causa de la pandemia, 495 de ellos en condiciones estables, 126 graves y 23 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El hospital del Tórax, el principal centro de referencia de la enfermedad, emitió un comunicado para informar que no tenían cupos disponibles en sus salas UCI. “Ya no hay disponibilidad de cupos para aceptar traslados ni de los centros de estabilización ni de los hospitales a nivel nacional para pacientes que requieran alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva/invasiva”, escribieron. Los centros de triaje han aumentado sus atenciones y la positividad de las pruebas que se hacen también está al alza. La situación es alarmante insisten los médicos, que llaman a la población a tomar todas las precauciones necesarias en estas fiestas. Y aunque reiterativo, desde este espacio instamos una vez más a la población para que evite el riesgo observando las medidas de bioseguridad y a las autoridades a que hagan lo propio. No se puede seguir permitiendo que en medio de esta emergencia no estén funcionando todos los hospitales móviles que el Estado pagó al contado hace más de nueve meses, los que en estos momentos, si bien no serían la solución a la problemática, serían un importante paleativo. Todos -autoridades y población- tenemos que ser responsables en el manejo de la pandemia