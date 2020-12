Editorial

El 2020 ha sido un año trágico. El covid-19 y los huracanes Eta y Iota nos arrebataron valiosas vidas, pero también orillaron al cierre de empresas y con ello a la pérdida de empleos, y es en este contexto que el personal sanitario está haciendo un llamado a la población que para finalizar este complicado año no agreguen una desgracia más como las quemaduras y mutilaciones en niños y adultos por manipular pólvora.

Las autoridades médicas ya registran en esta época cinco casos de pacientes quemados con pólvora, tres menores de edad y dos jóvenes. A un niño de once años, según el reporte, se le amputaron tres dedos de su mano derecha luego que le estalló un mortero.

La situación se vuelve más crítica en los días de Navidad y Año Nuevo. En 2019, en esas fechas se registraron la mayoría de los 22 casos atendidos por estas causas en los hospitales públicos del país. Estas personas quedan marcadas para toda su vida, muchas de ellas sin importantes extremidades de su cuerpo como los dedos de sus manos y pies o lesiones graves en la vista y oídos, entre otros efectos negativos.

Lo más lamentable es que estos son casos 100% prevenibles.

Hay que cuidar la vida de todas las personas, pero principalmente de los más pequeños, los niños y niñas que por su edad no son conscientes de las consecuencias del mal manejo de estos artefactos; asegurarnos de que ellos no sufrirán el dolor de crecer sin una parte de sus cuerpos a consecuencia de las explosiones. Hay que evitar más muertes o personas marcadas o mutiladas por el mal uso de estos artefactos. Las autoridades deben hacer lo propio y asegurar que los artefactos explosivos no sean vendidos en aquellos términos municipales en los que se ha prohibido su comercialización y se apliquen las sanciones que estipulan las leyes a quienes las incumplan. El propósito de todos debe ser que nunca más ingresará a los hospitales públicos y privados una persona con quemaduras o sus cuerpos mutilados por el mal uso de los artefactos explosivos.