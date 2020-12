Editorial

Este encabezamiento reproduce el título de una novela de la compatriota Argentina Díaz Lozano para indicar que el instinto de supervivencia -inherente al ser humano- posibilita no solo conservar nuestra existencia, también mejorarla tornándola más trascendente, dando lo mejor de nuestros talentos, esfuerzos, capacidades, voluntades. El potencial está latente, para concretarlo se requiere disciplina, motivación, oportunidades. El hombre no actúa en solitario, interactúa con sus semejantes en la sociedad en la cual existe, dando y recibiendo, en constante retroalimentación. No es un ermitaño, es un ser social, nuestra humanidad es compartida. Somos herederos del saber y experiencias acumuladas por previas generaciones. La sociedad debe poseer paradigmas con los cuales sus integrantes pueden identificarse, a fin de elevar metas, objetivos, aspiraciones, trascendiendo lo hasta entonces alcanzado. Tal proceso se inicia en el seno familiar, progresivamente proyectándose a la comunidad local, regional, nacional, global.

Altas dosis de sacrificio, fe y motivación son requeridas para superar la presente dramática condición de emergencia, convencidos que debemos y podemos remontarla -unidos, no atomizados-, despojados de temor ante la magnitud de la reconstrucción, compartiendo responsabilidades y desafíos de manera consensuada. Lo logramos tras el paso destructivo del huracán Mitch en 1998, hoy podemos nuevamente igualar o superar tan heroico esfuerzo colectivo. No todo está perdido, la esperanza y convicción no nos han abandonado. Vivamos entonces en función de trascender, cuidando de nosotros mismos, nuestras familias, nuestro prójimo, existiendo en armonía, paz, amor, solidaridad con todos y todas, particularmente ahora que enfrentamos tiempos considerablemente difíciles que requieren del accionar colectivo para poder superarlos. Encontremos el equilibrio perfecto entre el bien personal y el bien común para realizarnos como seres humanos, imperfectos, conociendo nuestras limitantes pero también nuestras posibilidades.