Editorial

A pesar del toque de queda implementado a partir del ingreso de la pandemia, la criminalidad lejos de reducirse se ha incrementado alarmantemente con el consiguiente alza en el número de víctimas. La delincuencia organizada en alianza con los carteles colombianos y mexicanos del narcotráfico ha reanudado operaciones en nuestro territorio, ya no solo como trampolín y ruta de tránsito para las drogas destinadas al mayor mercado consumidor del mundo: Estados Unidos, sino, además, cultivando plantaciones de coca y marihuana y laboratorios para su procesamiento y distribución dentro y fuera de nuestras fronteras. No es casual el número de avionetas que están aterrizando en la región nororiental hondureña en mayor número y frecuencia. Simultáneamente, la delincuencia común, la corrupción de cuello blanco, el sicariato, las disputas de territorio, el ajuste de cuentas, los secuestros, la extorsión, el lavado de activos están en alza, colocando en mayor grado de indefensión e inseguridad a la población. Como telón de fondo: mayor grado de desempleo, pobreza, desigualdad, el numero de contagiados por el coronavirus aumentando, indefensión e inseguridad de la población, incertidumbre ante el hoy y el mañana. La proliferación de armas de fuego agrava una compleja y multidimensional problemática elevando así los índices de criminalidad, violencia, impunidad. Tanto las personas, de cualesquier condición socioeconómica, así como los bienes públicos y privados están desprotegidos. El enfoque represivo, por sí solo, no será capaz de poner un alto a la actual coyuntura: debe ser acompañado con el preventivo, incluyente y participativo por parte del gobierno, los operadores de justicia, la sociedad civil, las comunidades, la empresa privada, coordinando políticas, recursos, estrategias en el marco del Estado de derecho con vigencia y observancia de los derechos humanos. Las instituciones que imparten justicia deben ser fortalecidas tanto en su recurso humano como en las partidas presupuestarias, con capacitaciones permanentes, en tanto los centros de reclusión deben ser inspeccionados periódicamente.