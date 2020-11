Editorial

A una semana del paso destructor de la tormenta Eta por el territorio nacional, Honduras se encuentra nuevamente en alerta roja por la formación de un nuevo fenómeno meteorológico en aguas del Caribe, que podría impactar en el territorio nacional el próximo fin de semana.

Iota, como ha sido nombrada la nueva onda tropical, podría convertirse en depresión tropical este viernes e impactar el territorio nacional en los próximos días.

Los pronósticos no son nada alentadores y ya se habla de que sus efectos podrían ser mortales si se convierte en tormenta.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ha advertido que Iota descargaría entre 350 a 400 milímetros de agua, lo suficiente para volver a inundar las zonas vulnerables ya afectadas por Eta.

Los anuncios obligan a las autoridades a elaborar los planes de contingencia que sean necesarios para garantizar prioritariamente la vida de las personas, y los planes de evacuación temprana de esa población a sitios seguros.

Es imprescindible que se active un plan de información clara y oportuna sobre los avances de Iota y su ruta de ingreso al país, así como garantizar que esa información llegue a los miles de ciudadanos que en estos momentos están tratando de recuperar sus viviendas y bienes en las zonas destruidas por Eta con la esperanza de volver a sus hogares lo más pronto posible.

Los canales de comunicación con ellos deben ser efectivos para evitar una tragedia mayor a la hora que les toque evacuar de nuevo si las condiciones del clima se agravan.

Se deben identificar desde ya los sitios de riesgo y los centros de albergue de la población que ahí residen para llevarlos a sitios seguros y adecuados.

Cualquier decisión que se tome no debe parecer exagerada, se trata de que Iota no nos arrebate una vida más, por eso, las decisiones no deben esperar.