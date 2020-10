Editorial

Parece que la lista de irregularidades alrededor de la compra de los siete hospitales móviles para atender la emergencia del covid-19 es larga, bastante larga.

EL HERALDO ha conocido que la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) sigue detectando anormalidades, como que los hospitales que serán instalados en Santa Rosa de Copán y Choluteca son mucho más caros que los que llegaron para Tegucigalpa y San Pedro Sula, a pesar de tener las mismas especificaciones.

¡Que están sobrevalorados!

Según las fuentes consultadas y ligadas a la investigación, el valor de uno de esos hospitales que llegaron en el segundo lote a Honduras es superior en un 50% y del otro en un 200%.

Aparte de la sobrevaloración, la fiscalía investiga otras irregularidades alrededor del incumplimiento de los contratos de compraventa de los siete equipos que se suponía estarían en el país en marzo, pero que con el paso del tiempo solo han llegado cuatro y se desconoce la fecha en la que llegarán los restantes.

Tampoco se dan informes de las razones por las cuales el hospital destinado a Tegucigalpa tiene más de tres meses de estar en el plantel asignado a inmediaciones del Patronato Nacional de la Infancia del bulevar Los Próceres y no ha sido puesto en operación, lo que es inconcebible, más en los momentos actuales en los que los especialistas advierten del surgimiento de una segunda ola de casos no solo en el país, sino que en el mundo entero, por lo que no se vería mal que los interventores de Invest-H dieran una explicación del porqué de esa situación. El pueblo lo demanda.

Y mientras los fiscales hacen su trabajo, el pueblo también espera que el mismo se concrete en las acciones judiciales pertinentes contra los responsables de lo que parece encaminarse a ser uno de los actos de corrupción más reprochables en la historia del país. Estos casos no deben quedar impunes.