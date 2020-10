Editorial

Estas prácticas nefastas se han visto incrementadas -cualitativa y cuantitativamente- con ocasión de la emergencia sanitaria que golpea al mundo con devastadoras repercusiones sociales, económicas, éticas, además del luto causado por el deceso de más de 2,000 compatriotas. Aprovechándose de la pandemia, se adquieren medicamentos, materiales protectores, hospitales, sin emplear licitaciones públicas tal como establece la ley, bajo el manto de la secretividad. Lo recibido no siempre cumple estándares mínimos de calidad. Al desviar fondos públicos hacia bolsillos particulares de redes clientelares integradas por funcionarios, políticos, empresarios, corruptos y corruptores, coaligados para la obtención de ganancias ilícitas en el menor tiempo posible, se atenta en contra de derechos humanos fundamentales: a la vida, a la salud, además de empobrecer más a un país como el nuestro. La indiferencia y pasividad ciudadanas generan permisividad reforzando la corrupción e impunidad, al no existir presiones permanentes por parte de la sociedad civil y sus organizaciones para investigar y denunciar, de manera sostenida, tales acciones ilícitas atentatorios del bien común. La aspiración ciudadana hacia la democratización efectiva y participativa queda frustrada con el secuestro del Estado que incluye la impartición de justicia parcializada y politizada a favor de grupos fácticos de poder económico con gravitación en lo político. Los órganos estatales contralores son cooptados, tornando ineficaz e irrelevantes sus competencias. La inversión nacional y extranjera de carácter no especulativo se abstiene de generar fuentes de empleo, vía creación de empresas, optando por trasladarse a naciones en donde si existe adecuada seguridad jurídica. El endeble sistema democrático es crecientemente cuestionado por la población que va perdiendo confianza en el mismo, al concluir que los políticos buscan alcanzar el poder o perpetuarse en él en búsqueda de beneficios personales, familiares y grupales antes que en activar en beneficio de la nación. Se percata que está siendo manipulada para propósitos diametralmente opuestos al bien colectivo.