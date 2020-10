Editorial

Todas las informaciones que ha publicado EL HERALDO alrededor de la compra de los hospitales móviles para la atención de la pandemia del covid-19 en Honduras solo evidencian que la transacción ha sido dolosa y que la institucionalidad del Estado debe accionar para deducir las responsabilidades a quien corresponda.

Es inaudito que una compra llave en mano que le representó al Estado la erogación de más de 49 millones de dólares, es decir, más de 1,200 millones de lempiras, esté tirada, una, en la ciudad de San Pedro Sula, y la otra en Tegucigalpa, porque las estructuras no cumplían con los requisitos pactados previo a su compra, y que cinco estructuras más todavía no se sepa si van o no a llegar al país algún día.

Tras la nueva evidencia de las anormalidades que han envuelto esta compra publicada ayer por EL HERALDO, Invest-H ha salido a decir que “no recibirá ningún módulo que no cumpla con las condiciones contractuales y si el proveedor no cumple con la subsanación recurrirá a los mecanismos legales para solicitar el cumplimiento del contrato”.

Tras nueve meses de haberse iniciado el proceso de compra, las nuevas autoridades de Invest-H, como entidad compradora, están en la obligación de tomar el toro por los cuernos para exigir el cumplimiento de la transacción. No pueden seguir dándole largas.

El pueblo demanda que los bienes que han comprado con sus dineros sean de la calidad pactada, pero a su vez, que quienes cometieron todas las irregularidades que se han venido señalando, sin importar la posición o condición económica o política, sean juzgados en los tribunales competentes, y se les aplique todo el peso de la ley.

No hay tiempo que perder, la institucionalidad del Estado debe funcionar y garantizar los intereses del Estado y que este nuevo escándalo de corrupción no quedará impune.

El pueblo hondureño clama por una lucha frontal contra la corrupción y los corruptos, contra la impunidad. Es la hora de actuar.