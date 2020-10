Editorial

La trayectoria vital del prócer y mártir en el desempeño de la función pública se caracterizó por actuaciones estrictamente enmarcadas en el respeto a la Constitución: “Ofrezco sostener a todo trance la Constitución Federal que he defendido como soldado y como ciudadano”, al igual que la cartas magnas estatales cuando ocupó la jefatura de Estado de Honduras, El Salvador y Costa Rica. “Una ciega obediencia a las leyes que he jurado, rectas intenciones para buscar el bien general y el sacrificio de mi vida para conservarlo, es lo único que puedo ofrecer en obsequio de tan deseado fin”. Desde la titularidad del Ejecutivo no trató de romper el equilibrio de poderes con el Legislativo y Judicial. Fue un autentico demócrata cumpliendo con el juramento de ley, con su conciencia y vocación de servicio. El cumplimiento del deber lo antepuso incluso a consideraciones familiares, tal como ocurrió cuando sus enemigos amenazaron con ejecutar a sus seres queridos de no ceder a sus pretensiones. Supo actuar como verdadero estadista, progresista en acciones e ideas, impulsando la educación popular: “La educación es patrimonio del pueblo”, introduciendo el principio del laicismo en las relaciones Iglesia-Estado, proyectando la construcción del canal interoceánico por Nicaragua, defendiendo la recién lograda independencia, la soberanía y el honor de la nación amenazada en su integridad por la ambición expansionista inglesa. Su espíritu conciliador priorizó el diálogo y la negociación antes que la confrontación y el derramamiento de sangre fraterna, lo que evidenció en Las Vueltas del Ocote al solucionar pacíficamente la insurrección olanchana, pactando y transando en varias de sus peticiones. Si agotados los medios pacíficos de solución de conflictos no le quedaba más alternativa que empuñar las armas daba el ejemplo a sus tropas colocándose al frente del ejército, ofreciendo lección de heroísmo y liderazgo. El estudio de nuestros grandes hombres y mujeres, sus vidas y obras debe inculcarse desde la niñez para construir ciudadanía responsable, comprometida, participativa, amando, honrando, defendiendo a “esta patria vacilante e incierta”.