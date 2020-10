Editorial

Tras siete meses de inactividad, los empresarios de la zona sur están pidiendo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ampliar el proceso de reapertura económica en su región, donde los efectos de la pandemia han sido devastadores con unos 48,000 empleos perdidos, que representan el 40% de la masa laboral.

El grito de auxilio es el mismo que hacen sus colegas del resto del país, donde miles de hondureños y hondureñas siguen esperando la oportunidad de volver a sus puestos de trabajo o encontrar una fuente de ingresos para su manutención.

La economía está semiparalizada y requiere medidas extraordinarias para volver a poner al país en la ruta, primero, de la recuperación de los puestos de trabajo, y, después, de la recuperación de la economía, que en el segundo semestre de 2020 reflejó una contracción de 17.6%. La recuperación de empleos y la creación de esas oportunidades no dependerá únicamente de la reapertura y permanencia de las empresas, sino también de las medidas de apoyo y las estrategias de reactivación que defina el gobierno. El país demanda que se escuchen las peticiones de los empresarios y que se conformen equipos de trabajo en los que se definan esas estrategias que se necesitan para volver a la senda del crecimiento, porque hay que estar claro que de nada servirá abrir empresas, restaurantes y hoteles si la población no tiene ingresos ni dinero para destinarlos a actividades más allá de las básicas (alimentación, educación, salud y vivienda). Piden, además, garantizar los servicios de salud para la atención de las personas que inevitablemente enfermarán mientras el virus siga activo y no se disponga de la ansiada vacuna o de un medicamento efectivo que contrarreste la enfermedad. A la ciudadanía le toca trabajar para insertarse en la nueva normalidad que demandan los tiempos actuales; estar conscientes de que el camino que falta por recorrer es largo y de que se requieren acciones extraordinarias para hacer frente a la problemática sanitaria y económica, más en momentos que se advierte de un repunte de casos de covid-19. Solo con el esfuerzo de todos, gobernantes y gobernados, se superarán las pandemias sanitaria y económica que golpean a Honduras.