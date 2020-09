Editorial

Una vez más las hermosas playas de Omoa, en el Caribe, amanecieron llenas de toneladas de basura que es arrastrada por el río Motagua que nace en Guatemala.

Fue en 2015 cuando se registró el primer evento de ese tipo y desde entonces a la fecha, las autoridades hondureñas han recolectado 2,494 toneladas de basura.

Esto no ha pasado desapercibido para las autoridades de los dos países, que se han reunido para buscar una solución al problema que tiene su origen en la gestión de desechos sólidos directamente en la cuenca del río Motagua.

Una de esas soluciones fue la construcción de una biobarda industrial para retener la basura en el sector de Quetzalito, Guatemala, pero la misma no ha resistido la cantidad de desechos y se ha reventado por la lluvia que ha aumentado el caudal del afluente.

Es evidente que esas acciones han sido paliativas y que ahora deben trabajar en buscar las soluciones definitivas que demanda la problemática, para frenar de una vez por todas el daño que se está haciendo al ecosistema del río, del mar Caribe y de las economías como la de Omoa, que tiene su eje principal en el turismo.

Las autoridades ambientales de los dos países tienen que asumir cada cual su responsabilidad y actuar con diligencia, y tal y como los expertos lo proponen, se debe trabajar en detener el flujo excesivo de desechos que se vierten al mar, ampliando las inversiones en sistemas de gestión de residuos y cadenas de suministro, involucrando al sector privado, pero también invirtiendo tiempo y dinero en el proceso de aumentar el grado de conciencia, educar y fortalecer la capacidad sobre la contaminación marina y la importancia de la calidad del agua y de realizar inversiones estratégicas en el control de la basura.

Mientras esas decisiones no se tomen, el problema seguirá presentándose con el paso de los años.