Editorial

La última decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos con respecto al Estatus de Protección Personal (TPS) de ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, los deja al borde de la deportación.

Según las autoridades hondureñas, este fallo no alcanza por ahora a por lo menos 57,000 hondureños y hondureñas que residen en los Estados Unidos bajo ese mecanismo de protección, aunque las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los migrantes en aquel país han advertido de que la decisión judicial podría ser la misma en el caso de la acción judicial emprendida por Honduras y Nepal.

Por ahora, los tepesianos, incluidos los de Honduras, tienen permisos de residencia y trabajo en los Estados Unidos hasta el 5 de enero de 2021, fecha después de la cual procederían sus deportaciones en caso de que las apelaciones judiciales no les sean favorables.

La deportación supondrá el paso a la residencia ilegal de miles de ciudadanos y la separación de sus familias, pues sus hijos son ciudadanos estadounidenses.

Los defensores de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos anuncian que continuarán con su pelea legal y que harán uso de todos los recursos legales posibles para proteger a esa comunidad que por años ha hecho importantes aportes a la economía estadounidense, hasta alcanzar la regularización permanente en aquel país.

Un esfuerzo al que deben unirse los gobiernos de los países de origen de los migrantes con el propósito de llegar a una solución definitiva.

Aunque no han entrado en detalles, el gobierno de Honduras ha anunciado que continúa buscando las opciones (de apoyo) para cada tepesiano, a quienes no deben dejar solos en su lucha por continuar construyendo sus vidas lejos del país que les vio nacer, pero que no les abrió la oportunidad para un desarrollo pleno para ellos y sus familias.