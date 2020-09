Editorial

La pandemia está afectando a toda la población en grados diversos, dependiendo de factores tales como si se logra permanecer en su hogar adoptando todas las medidas de bioseguridad recomendadas, sin contacto con el medio circundante, o si se dispone de suficientes recursos económicos para adquirir alimentos y medicinas por períodos prolongados.



Desafortunadamente no todas las personas pueden aislarse, por diversas razones, particularmente, quienes sobreviven en el sector informal de la economía con ingresos inestables, los desempleados, migrantes, deportados, prisioneros, ancianos (as) afectados por quebrantos en su salud, incluyendo enfermedades terminales, niñez y juventud desprotegida, discapacitados, mujeres maltratadas, abusadas sexualmente, con empleo no remunerado, personas viviendo en la calle por carecer de vivienda propia o alquilada, adictos al alcohol y a las drogas, quienes carecen de acceso a la seguridad social, todas y todos se encuentran en mayor situación de riesgo que sus semejantes.

El diario subsistir se constituye en una hazaña cotidiana, con total incertidumbre respecto a lo que ocurrirá al día siguiente, lo que agrega altos niveles de ansiedad en perjuicio de su salud mental.

Su atención requiere de solidaridad colectiva e individual, mayor cohesión social mediante el voluntariado y donaciones, tanto por parte del gobierno central y municipal, iglesias, empresas, organizaciones no gubernamentales, las comunidades en que radican, personas particulares; sus necesidades básicas no son cubiertas de acuerdo al desarrollo humano sostenible en salud, educación, vivienda, alimentación.

De inmediato urgen de ayudas asistenciales, pero simultáneamente deben ofrecérseles oportunidades para su bienestar, autodesarrollo, autoestima, al igual que su participación efectiva y duradera e integración en la dinámica socioeconómica.

Así se harán realidad los derechos y garantías sociales incluidas en nuestra Constitución política vigente, dejando de ser meros enunciados teóricos para transformarse en realidades aplicables al presente y el futuro de las y los hondureños.