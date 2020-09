Editorial

Desprotegidos celebran hoy miles de niños y niñas el día dedicado a ellos en el calendario cívico nacional y quienes, junto a las mujeres, han pasado a ser dos de los segmentos poblacionales más golpeados por la pandemia del covid-19.

Las medidas de confinamiento decretadas por el Estado que obligaron al cierre de los centros educativos y dejaron sin empleo y sin ingresos a miles de trabajadores tienen su consecuencia en esos pequeños que se han visto —o han sido— obligados a salir a las calles a pedir para sobrevivir. Es desgarrador verlos ahí, en las calles y avenidas de las principales ciudades del país pidiendo a los transeúntes, “un lempira o lo que sea su voluntad”, y lo que es más grave, ante la apatía de las autoridades llamadas constitucionalmente a proteger sus derechos humanos.

Muchos de ellos, a pesar de estar matriculados en una escuela, no volvieron a tener contacto ni con sus maestros ni con sus compañeros; si no tienen para comer, mucho menos para comprar una recarga telefónica para recibir clases en línea. A ellos la pandemia también les robó la posibilidad de soñar con un futuro mejor a través de la educación; para ellos no hay ayudas ni planes de emergencia y asistencia social, y como este no es año electoral, tampoco hay piñatas y entrega de dulces por parte de aquellos que necesitan de una foto con los más pequeños para mostrarse solidarios y cercanos a los que menos tienen en su carrera por ganarse el voto, no de ellos, pero sí de sus progenitores. La situación urge de la redefinición de las políticas públicas para los y las niñas en condiciones de alta vulnerabilidad; políticas que aseguren su regreso a la escuela, su bienestar integral y el de sus familias, políticas que se encaminen a borrar esas desigualdades que marcan hoy en día a los que más tienen y a los que menos tienen. Un reto para los que gobiernan y los que aspiran a gobernar la nación: que la protección de la niñez no sea solo un tema de campaña, sino que se traduzca en acciones concretas que garanticen su bienestar