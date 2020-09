Editorial

La pandemia del covid-19 nos ha recordado la precariedad histórica del sistema educativo y dejado una vez más en evidencia que la actual situación del sistema de enseñanza en Honduras es dramática.

Los estudiantes con menos posibilidades económicas en el área urbana y rural siguen siendo los más afectados: son niños y niñas, jóvenes, con limitado acceso a los servicios educativos, y este año a las plataformas digitales y medios electrónicos habilitados para hacer frente a la suspensión de las clases presenciales por la pandemia del covid-19.

Según una investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, son más de 310,000 los estudiantes de los diferentes niveles que no han recibido clases en este tiempo porque sus padres no tienen recursos para pagarse la conectividad a internet o a los servicios de televisión y radio que se han dispuesto para la impartición de los contenidos académicos.

Estos estudiantes ya habrían decidido no retomar sus estudios, aunque para la Asociación de una Sociedad más Justa esa cifra podría situarse en los 900 mil alumnos. Y no importa cual sea la cifra, lo que debería encender las alarmas son las consecuencias que ello representa para esos niños, niñas y jóvenes que verían frustrados una vez más sus aspiraciones de romper el círculo de la pobreza a los que han sido condenados históricamente por gobiernos que no han priorizado el acceso a servicios educativos.



El Estado en su conjunto está llamado a atender de manera inmediata el problema, que no se resolverá enviando cartillas a quienes no tienen acceso a los servicios tecnológicos con contenidos altamente complejos para familias con niveles educativos que impiden ayudar a sus hijos e hijas a comprenderlos y completarlos, sino que atendiendo y ayudándoles a enfrentar las causas económicas y sociales que los tienen viviendo en pobreza o bajo la línea de la pobreza.