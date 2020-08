Editorial

Las noticias para el sector del café a lo largo de la pandemia no han sido nada halagadoras y tampoco lo son para la economía hondureña, que tiene en este rubro una de sus tres principales fuentes de ingreso de divisas. Los reportes así lo establecen. Al 20 de agosto se registraba una caída del 20% en las exportaciones (en relación con las cifras del mismo período el año anterior) y de un 4% en el ingreso de divisas, y si bien los precios del grano en el mercado internacional iban al alza, el mismo todavía no es suficiente para que los productores nacionales obtengan ganancias y puedan invertir en las fincas, dicen dirigentes gremiales. Y es que la pandemia ha afectado con fuerza a la cadena de producción, comercialización y exportación. Por ejemplo, las medidas de confinamiento que se ordenaron en el mundo entero por la pandemia obligaron al cierre de restaurantes y cafeterías, entre otros, llevando a importantes caídas del consumo del aromático, pero también se vieron afectadas las exportaciones desde los países productores y las importaciones en los países compradores, generando pérdidas económicas a todos los miembros de la cadena. Pero las repercusiones por el covid parece que no terminarán pronto, ya que los precios en el mercado internacional siguen fluctuantes, la demanda del grano todavía no se recupera y los productores temen, además, no contar con el número de cortadores para levantar la producción de este año como consecuencia de las restricciones de movilidad que siguen vigentes en el territorio nacional por la pandemia y el creciente número de casos de la enfermedad en el área rural, y más allá de ello, tienen incertidumbre por los precios y la venta de su cosechas. La situación no es fácil y demanda de todos sus actores ser creativos para asegurar que cada sector de la cadena continuará funcionando y minimizar las pérdidas, principalmente de las 120,000 familias que dependen exclusivamente de este rubro y que tienen en el mismo su único sustento. No apoyarlos los pone a ellos también en la línea de la pobreza y los orilla a seguir el camino de la migración, como miles de hondureños y hondureñas lo han hecho por años