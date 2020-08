Editorial

La actual crisis sanitaria, económica, ética que nos abate debe constituirse en cambios radicales en la vida individual y colectiva. Deponiendo las ambiciones, egoísmos, particularismos, pensando en el nos antes que el yo, equilibrando los derechos personales con los generales, compenetrados que, igualmente, somos titulares de deberes y obligaciones. Asumiendo conductas responsables, morales, transparentes, consecuentes con el honor, dignidad, honestidad, retomando estos valores que hoy están devaluados. Descartemos, de una vez y para siempre el “¿qué hay para mí”?, reflejo de codicia y ventajismo. La indiferencia ciudadana facilita todo tipo de abusos, arbitrariedades, impunidades. La secretividad, discrecionalidad, autoritarismo, verticalidad, deshonestidad, son males crónicos que han erosionado crecientemente nuestra incipiente democracia para transformarla en cleptocracia. Lo justo y lo honesto deben eventualmente prevalecer por sobre sus antítesis. El fiscal general lo ha recordado al declarar: “Honduras tiene hambre y sed de justicia”. La presente incertidumbre debe ser reemplazada por la certeza, la improvisación por la planificación consensuada, la incompetencia por la destreza. Requerimos de un crecimiento económico inclusivo y sostenible en equilibrio con el desarrollo humano, en que los beneficios no queden concentrados en cúpulas, lo que exacerba la conflictividad social y la desigualdad. Forjar una patria renovada, libre de lastres y deformaciones implica la masiva participación ciudadana y no solamente al momento de ejercer el sufragio. Es, y debe ser, una práctica cotidiana, permanente, en el seno de la familia, en el trabajo, en el centro de estudio. La nación es patrimonio común, no es exclusiva de una clase social, un partido político, un credo religioso, un grupo económico. Debe ser de todos y todas, compartida por todos y todas. Así la concibieron nuestros próceres, como el hogar común, cada vez más próspera, soberana, independiente, liberada de las lacras del ayer colonial.