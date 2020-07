Editorial

La emergencia sanitaria nacional generada por la pandemia de covid-19, así como por las restricciones de movilidad por el toque de queda y la falta de transporte público son algunas de las causas por las cuales este año no se han logrado las metas del Programa Nacional de Vacunación (PAI). Durante la jornada de vacunación que inició el 1 de junio solo un 15% de los grupos meta prioritarios se vacunaron en la región metropolitana y un 45% lo hicieron a nivel nacional. No mantener las coberturas al 100% implica graves riesgos para la salud de las personas y el sistema sanitario que actualmente se encuentra colapsado por las atenciones de covid-19, ya que eso significa que no se tienen los controles de enfermedades prevenibles por una vacuna como la poliomielitis, el sarampión (que ha estado resurgiendo en varios países del continente americano), la rubeola, la difteria, el tétano y la tos ferina, entre otras. La situación llama a la preocupación de las autoridades del PAI, uno de los programas con más éxito y reconocimiento a nivel internacional por la efectividad mostrada con el paso del tiempo al mantener una de las más altas tasas de vacunación en el continente. Es por eso importante que en medio de la pandemia, el PAI, siguiendo las recomendaciones de la OMS/OPS, haya anunciado la ampliación de la campaña de vacunación hasta el 31 de julio, sin descartar continuar con el proceso durante agosto. Han informado que las vacunas están disponibles en los más de 1,600 centros de salud a nivel nacional, hasta donde se pueden acercar los pobladores, sin ningún temor, ya que tanto el personal encargado del programa como la población que accede al mismo, deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad establecidas. Las metas son ambiciosas y la población tiene que apoyar para que las mismas se cumplan, pues el objetivo principal es eliminar y erradicar enfermedades prevenibles con una vacuna, y con ello salvar la vida de miles de personas, especialmente los niños de 0 a 5 años de edad y las personas de la tercera edad.